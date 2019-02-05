«Театр от А до Я» - открываем Год театра в библиотеке

6 февраля в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится открытие Года театра. В рамках мероприятия пройдёт презентация выставки «Театр от А до Я», посвященной Году театра в России, и арт-встреча с актерами Драматического театра Северного флота.

В экспозиции за стеклом будут представлены предметы театральной бутафории, элементы театральных костюмов из спектаклей для детей и взрослых Драматического театра Северного флота. Посетители смогут пообщаться с представителями театра, задать вопросы. Актеры покажут небольшие сцены из спектаклей. В оформлении мероприятия примут участие обучающиеся Детской школы искусств № 2 г . Мурманска. Они представят вернисаж «Театральная афиша в рисунках детей».

На открытие приглашены старшеклассники гимназий №№1 и 2, студенты Мурманского арктического государственного университета, а также читатели библиотеки.