Театр Российской Армии показал в Мурманске спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова в постановке режиссера Бориса Морозова. Гастроли прошли в Мурманском областном драматическом театре и были приурочены к 75-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Сюжет спектакля повествует о девушке Веронике, за непростой судьбой которой в страшные времена Великой Отечественной войны следят зрители. Жизнь всегда ставит перед человеком проблему выбора, а особенно в сложное время войны. В спектакле без ложного пафоса показаны человеческие качества и пороки - доблесть и мужество рядом с завистью, подлостью и предательством.

Режиссер спектакля Борис Морозов приехал с труппой на гастроли в Мурманск. Он поблагодарил Мурманский Драматический театр за приглашение и проявил надежду показать здесь и другие постановки Театра Российской Армии.

Весной у Театра Российской Армии запланированы гастроли в Ростове-на-Дону, где в рамках празднования Победы покажут два спектакля в постановке Бориса Морозова – «Вечно живые» и премьеру нынешнего сезона – спектакль «Барабанщица».