«Театральные надежды» - в Мурманске состоится большой и яркий детский театральный праздник

С 15 по 17 ноября в Мурманске состоится большой яркий детский театральный праздник - X региональный конкурс «Театральные надежды».

На двух сценах муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска детской театральной школы выступят 12 коллективов детских школ искусств, Центров и Домов детско-юношеского творчества, общеобразовательных школ городов и поселков: Африканда, Видяево, Верхнетуломский, Гаджиево, Зеленоборский, Кола, Мурманск, Мурмаши, Оленегорск, Североморск-3 и Североморск.

Более 160 участников конкурса в возрасте от 6 до 18 лет представят сценическое, художественное творчество и вокальное мастерство в номинациях: «Драматический, музыкальный и кукольный спектакли», «Художественное слово», «Актерская песня» и «Игровая программа».

38 преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств, педагогов дополнительного образования, режиссеров, хореографов, звукооператоров, звукорежиссёров, художников по костюмам подготовили учащихся к конкурсу.

Для зрителей, слушателей и профессионального жюри конкурса будут представлены произведения (сказки, стихи, детская проза) отечественных писателей, поэтов и композиторов: Александра Сергеевича Пушкина, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского, Самуила Маршака, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Агнии Барто и Вероники Тушновой, Михаила Зощенко и Василия Шукшина, Якова Дубравина и Евгения Крылатова, Георгия Портнова и Владимира Дашкевича.

X региональный конкурс «Театральные надежды» открывается в 15 часов 15 ноября в Мурманской театральной школе (г. Мурманск, проспект Ленина, дом 16), с 16.00 начнётся просмотр конкурсных спектаклей. А 16 ноября с 13 часов состоится прослушивание участников конкурса в номинации «Художественное слово», с 16.00 - просмотр конкурсных спектаклей.

В воскресенье, 17 ноября, с 13 часов начнётся прослушивание участников конкурса в номинации «Актерская песня». Торжественное закрытие конкурса, награждение победителей и участников конкурса намечено на 16.00.