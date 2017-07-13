Театральных кукол, волшебство и азбуку безопасности привезли мурманские библиотекари в Полярные Зори

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят г. Полярные Зори. Мурманские библиотекари подготовили для юных северян большую развлекательную программу.

Ребята приняли участие в театрально-игровом мероприятии, на котором познакомились с экспонатами Музея театральной куклы областной детско-юношеской библиотеки и послушали рассказ из истории музея. Дети с удовольствием сами перевоплощались в артистов, примеряли маски и управляли куклами, а также играли в веселые игры, участвовали в конкурсах и соревновались в эстафетах.

Познавательный час «Азбука безопасности на дороге» познакомил школьников из летнего оздоровительного лагеря с правилами дорожного движения. Ребята узнали, как выглядели первые светофоры, научились различать дорожные знаки, а также повторили правила поведения на улице и в транспорте.

На игровой программе с опытами «Академия магов и волшебников» юные читатели выучили законы левитации, сварили зелье, сыграли в квиддич и создали необычных животных, которых потом поселили в своей школе волшебства. В конце мероприятия дети узнали, что нужно просто взять книгу и окунуться в тот мир, который создал писатель, чтобы стать настоящим