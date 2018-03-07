«Театральный десант» - в Апатитах

10 марта в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова состоится показ спектакля «Сегодня случится чудо» по мотивам сказки М. Мокиенко «Как Бабы-Яги сказку спасали».

Спектакль - сказку для всей семьи представит Свободная театральная компания «ЗАТО Театр» города Североморска. Коллектив образовался совсем недавно - 30 сентября 2017 года. За это время театр довольно быстро окреп, стал на ноги и радует своими постановками североморцев. Руководитель, создатель и идейный вдохновитель - Баркина Евгения Владиславовна.

Участники коллектива - люди совершенно разного возраста, социального статуса и положения, но в одном они едины - в любви к театру...

Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.