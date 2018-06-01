«Театральный десант» - в селе Ловозеро покажут спектакль «А зори здесь тихие»

3 июня в Ловозерском Центре развития досуга и культуры народный самодеятельный коллектив театр «Вдохновение» из Мончегорска представит спектакль «А зори здесь тихие» по пьесе Бориса Васильева. Спектакль рассчитан для возрастной категории 12+.

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» - одно из самых пронзительных произведений о войне. Спектакль рассказывает о пяти девушках-зенитчицах и их командире - старшине Васкове, принявших на себя неравный бой с фашистами. У каждого была своя, особая судьба. Но на их долю выпала жестокая война.

Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.