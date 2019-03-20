Театральный коллектив «Мурманского международного лицея» - победитель Международного фестиваля театральных коллективов на немецком языке

Театральный коллектив «Искорка» МБОУ «Мурманский международный лицей» четвертый раз становится победителем Международного фестиваля театральных коллективов на немецком языке. В этом году «Искорка» одержала убедительную победу, завоевав Гран-При.

Ежегодно лицеисты демонстрируют не только прекрасное актерское мастерство и великолепное владение немецким языком.

Руководители коллектива - Еремеева Александра Ивановна и Нозадзе Ирина Николаевна.

Фестиваль школьных театров – единственный в России региональный фестиваль на немецком языке, на котором около трехсот детей и подростков ежегодно представляют свои новейшие постановки. Фестиваль проводится ежегодно в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных и является совместным проектом Гете-института, Дворца творчества юных и комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга.

В фестивале могут участвовать театральные коллективы школ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Российской Федерации, где немецкий язык преподается как иностранный.

В 2019 году в фестивале приняли участие 40 театральных коллективов.