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Мурманская область. Арктика14.12.17 15:10

Техническая прививка всем школьникам Мурманской области - технопарк «Кванториум»

Вчера состоялась очередная пресс-конференция. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Инна Погребняк, министр образования и науки Наталия Карпенко, министр здравоохранения Валерий Перетрухин, председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов. Гости редакции подвели основные итоги деятельности своих ведомств и поделились с журналистами планами на 2018 год.

Инна Погребняк рассказала, что для обеспечения доступности дополнительных образовательных программ на территории муниципалитетов, где в качестве градообразующих выступают промышленные предприятия, рассматривается возможность открытия дополнительных площадок «Технопарка Кванториум». «Технопарк Кванториум – это наша техническая прививка всем школьникам Мурманской области», – подчеркнула заместитель губернатора.

Наталия Карпенко отметила, что региональное министерство образования активно внедряет новые федеральные стандарты образования, требующие, прежде всего, высокотехнологичного оснащения учебных заведений. Поэтому в 2018 году в Североморске будет начата работа по разработке проектно-сметной документации по строительству принципиально новой школы на 1200 мест, которое запланировано на 2019 год. Окончание строительства детского сада в столице флота позволит полностью решить вопрос с очерёдностью в детские сады. Однако нужно решать проблему переуплотнённости групп, для этого в Полярном прорабатывается вопрос строительства нового детского сада на 140 мест.

Основ оказания амбулаторно-поликлинической помощи, нормативов работы Скорой помощи касался разговор журналистов с Валерием Перетрухиным. Так, для решения проблем с очередями, сокращения времени ожидания пациентам и создания комфортных условий приёма в Мурманской области внедряется проект «Доброжелательная поликлиника». Ее эффект уже могут оценить жители Кировска, Апатитов, Никеля, Заполярного, Мончегорска, Ковдора, Оленегорска. Здесь было увеличено время работы поликлиник до 20 часов в будние дни, в субботу – до 15 часов, организованы кабинеты экстренного приёма, что позволило разгрузить поток пациентов и увеличить время амбулаторного приёма.

В завершение Сергей Ершов рассказал журналистам, что мурманский Театр кукол, наконец, обретёт самостоятельную театральную площадку и переедет в здание бывшего Дома офицеров, где в настоящее время идет капитальный ремонт. Плановый срок окончания работ – конец 2018 года.

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