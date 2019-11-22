Техника и люди убирают снег и лёд

Уборка города и вывоз снега специалистами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведётся круглосуточно.

К работе подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме. С учётом погодных условий и температурных прыжков дорожники активно ведут посыпку пескосоляной смесью тротуаров.

– Тротуары, которые ограждены заборами, механизированной техникой почистить нельзя, поэтому мы убираем и посыпаем их в ручном режиме, – отметил руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

В общей сложности на улицах города сейчас круглосуточно трудятся более 200 человек, работает 150 единиц снегоуборочной техники. С начала зимнего сезона вывезено более 6 тысяч грузовиков снега.