Техника Северного флота прибыла в пункты постоянной дислокации после участия в выставках форума «Армия-2019» в Мурманской области

Военная и специальная техника сухопутных и береговых войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных частей и дивизионов противовоздушной обороны Северного флота прибыла в пункты постоянной дислокации после участия в выставках региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2019» в Мурманской области.

Напомним, выставки проходили на трёх площадках в Североморске и Спутнике, а также в парке «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой. Всего в мероприятиях было задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-80БВМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пусковая установка комплекса С-400 и вездеходы «Витязь».

Историческая бронетехника была представлена образцами, восстановленными военнослужащими отдельного ремонтно-восстановительного батальона — легендарный тяжёлый танк ИС-3, самоходные артиллерийские установки СУ-100 и ИСУ-152, а также американский танк М3Ли, поставлявшийся в СССР в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу, который был поднят водолазами Северного флота со дна Баренцева моря в 2018 году.