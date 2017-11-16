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Мурманская область. Арктика16.11.17 16:51

Технику с «зимним пакетом» осваивают в Мурманском морском торговом порту

На вооружение портовиков поступили сразу три единицы гидравлических перегружателей немецкой компании, которые используются для выгрузки и погрузки железнодорожных полувагонов с навалочными грузами.

Среди них – самый мощный в своем классе гидравлический перегружатель «SENNEBOGEN 875Е» на самоходном гусеничном однопутном портале. Оснащенный грейфером объемом 5 кубических метров, он способен за один захват выгружать около 5 тонн груза. Причем гидравлический привод позволяет производить перегрузочные операции максимально точно и деликатно, не деформируя железнодорожные вагоны и не создавая шума.

Перегружатель управляется джойстиком из кабины оператора, которая имеет прозрачный пол, что увеличивает обзор на 180 градусов по горизонту. Кроме того, на монитор в кабине выводится изображение с четырех видеокамер, расположенных по периметру. Поступление ещё одной такой же машины в ПАО «ММТП» ожидают до конца 2017 года.

Новинкой для мурманских докеров являются гидравлические перегружатели  на колесном шасси. Порт приобрёл две такие машины. Они конструктивно выполнены на пилоне, оборудованы грейфером объемом 3,5 кубических метров и отличаются повышенной маневренностью.

Техника, поступающая в ММТП, изготавливается с учётом её эксплуатации в суровых климатических условиях. Все машины имеют, так называемый, «зимний пакет»: электрический стояночный подогреватель двигателя, кабины и гидравлического оборудования.

В Мурманском морском торговом порту впервые на этих машинах применяются специальные усиленные гидравлические грейферы производства канадской компании «ROTOBEC». Они изготовлены для эксплуатации в условиях низких температур и предназначены, в том числе, для выгрузки смерзшегося груза.

«Новые машины – это самое передовые разработки немецких инженеров. Такая техника не только значительно повышает производительность труда, но и создает принципиально новые условия для работы портовиков, делает их труд комфортным и безопасным», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Всего в ПАО «ММТП» в настоящее время эксплуатируются 6 единиц перегрузочной техники производства немецкой компании. С учётом поступления новых машин их станет 10.

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