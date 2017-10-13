«Технологический прорыв» - на руднике «Северный» КГМК автоматизируют контроль и учёт грузоперевозок

На Кольской ГМК введена в эксплуатацию весоизмерительная система (ВИС) рудника «Северный». Комплекс позволяет производить взвешивание и учёт автотранспорта, а также контролировать перевозки грузов в автоматическом режиме. Проект реализован в рамках большой программы «Норникеля» «Технологический прорыв», которая призвана усовершенствовать различные направления деятельности компании, в том числе модернизировать систему учета баланса металлов.

ВИС создана специалистами департамента автоматизации КГМК на базе автомобильных весов усиленной конструкции для взвешивания дорожных и карьерных автосамосвалов массой до 200 тонн.

При помощи специальных программ и комплекса технических средств ВИС способна управлять движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также распознавать номера автомобилей. Идентификация машин с автоматической регистрацией при взвешивании осуществляется дистанционно с помощью радиометок, установленных на автотранспорте Компании. При этом регистрация массы груза выполняется в привязке к результатам идентификации автотранспорта и типа груза.

Весоизмерительный комплекс также способен взвешивать автомобили сторонних организаций, не оснащенные радиометками. Для этого используются proximity-карты, регистрация которых производится на специальном терминале, установленном рядом с грузоприемным устройством весов. Вся информация о результатах проведённых измерений передается в автоматизированную систему учёта баланса металлов. При помощи этой системы все заинтересованные структуры компании имеют возможность получать оперативную информацию по качеству руды. Такие данные необходимы, прежде всего, для внесения корректировок в производственный процесс с целью более эффективной отработки запасов месторождения.

Реализация проекта также позволяет компании более точно и оперативно отслеживать объёмы перевезенных грузов и сократить трудозатраты на операции взвешивания.