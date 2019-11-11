Технологии XXI века - на выставке-конференции «СевТЭК-2019»

В Мурманске открылась XIV международная специализированная выставка-конференция «СевТЭК-2019». В повестке дня – технологии XXI века – дополнительный фактор развития арктических территорий.

Приветствуя собравшихся, Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, отметил важность обсуждаемых вопросов: «Выставка предоставляет уникальную возможность всем заинтересованным руководителям и специалистам ознакомиться с последними достижениями в области практической реализации новых технологий освоения топливно-энергетических ресурсов».

Он выразил уверенность, что мероприятие придаст новый импульс инвестиционной и деловой активности в Мурманской области, стимулирует появление свежих идей и проектов на нашей Арктической территории.

Сергей Дубовой пожелал всем участникам насыщенного и конструктивного диалога, плодотворной работы.

Ежегодно на конференции собираются поставщики и потребители энергетических ресурсов региона, технологического оборудования и энергосервисные компании, участвующие в модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. Это даёт возможность продемонстрировать новейшие технологии, обменяться передовым опытом, на месте обсудить проблемы и найти пути их решения.