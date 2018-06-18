Техпроект судна для обслуживания атомных ледоколов нового поколения закончат в 2018 году

Работы над техническим проектом судна для перезарядки атомных ледоколов нового поколения должны быть завершены к концу текущего года. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор ЦКБ «Айсберг», ведущего проектирование судна, Александр Рыжков.

«Судно перезарядки атомных реакторов - судно атомного технологического обслуживания (АТО) - это вспомогательное судно для атомного ледокольного флота оно осуществляет ремонт, перезарядку атомных реакторов, техническое обслуживание всех атомных ледоколов. Был объявлен конкурс на проектирование такого судна, конкурс мы выиграли, работы по разработке технического проекта мы ведем в соответствии с графиком. Завершить их планируем в конце этого года», - рассказал Александр Рыжков.

По его словам, потребность в таком судне нового поколения обусловлена грядущим вводом в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 и перспективой строительства ледокола «Лидер».

«Суда АТО существуют, но все они были построены достаточно давно и скоро они выйдут из эксплуатации. Кроме того, все предыдущие суда были сориентированы на реакторы, которые были на тот момент, а новые реакторы («РИТМ-200», а если мы говорим про «Лидер», то «РИТМ-400») старые суда АТО обслуживать не смогут, поэтому судно атомного технологического обслуживания необходимо», - отметил Рыжков.