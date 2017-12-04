Текущая версия законопроекта «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» не даёт особого повода для оптимизма – Марина Ковтун

Текущая версия проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» не дает особого повода для оптимизма, заявила губернатор Марина Ковтун, анализируя представленную на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения очередную версию проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».

«Законопроект содержит больше вопросов, чем ответов. Он полностью меняет своё предыдущее содержание и сводится, по сути, только к формулированию положения о порядке формирования и функционирования опорных зон», - отметила Марина Ковтун на пленарном заседании VII международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

В связи с этим глава региона предложила изменить название законопроекта на законопроект «Об опорных зонах развития в Арктике», а также исключить из законопроекта излишнюю детализацию процесса формирования опорных зон и отразить ее в подзаконных нормативных правовых актах.