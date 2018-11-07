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Мурманская область. Арктика07.11.18 12:52

Текущая внешнеполитическая конъюнктура отодвигает надежды России на расширение шельфа в Арктике

Российская заявка на расширение шельфа в Арктике вряд ли будет одобрена соответствующими структурами ООН в ближайшее время, этому не способствует текущая внешнеполитическая конъюнктура. Такое мнение высказал в среду министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

- Непросто продвигаются дела, - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов. - При общей не совсем хорошей внешней ситуации в отношении к России надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решён, конечно же, нельзя.

При этом он уточнил, что с геологической точки зрения Россия предоставила все материалы, необходимые для обоснования заявки.

Напомним, Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Речь идет о присоединении хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По предварительным оценкам, это позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива, пишет «РГ».

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