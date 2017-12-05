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Мурманская область. Арктика05.12.17 10:05

Телеаппаратуру у мончегорца из квартиры украл его знакомый во время вечерней выпивки

В дежурную часть отдела полиции обратился хозяин квартиры по ул.Нюдовская. Мужчина 1965 года рождения заявил, что пока он отсутствовал, неизвестное лицо проникло в жильё и совершило кражу, похитив бытовую технику. Украденный телевизор «Самсунг» и интерактивную приставку к нему мончегорец оценил в 60 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что взлома не было. Злоумышленник незаконно проник внутрь помещения, воспользовавшись ключами. Эксперт снял оставленные отпечатки пальцев рук и другие следы, имеющиеся на месте преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался  неработающий местный житель 1970 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник  признался в содеянном и пояснил, что преступный умысел возник, когда он с потерпевшим, который является знакомым, совместно употреблял спиртные напитки. Сначала приятели проводили время по адресу проживания потерпевшего, где злоумышленник и присмотрел дорогостоящий телевизор. Затем поехали на другую квартиру, там подозреваемый похитил из кармана знакомого ключи, уехал под предлогом неотложных дел, совершил кражу и вернул ключи обратно в карман. Похищенную телеаппаратуру подозреваемый продал, деньги потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

 

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