«Телефонисты» не смогли доставить ценный груз в колонию строгого режима

А почему сумма за квадратный метр меньше чем по ФЗ ?

Светлана

У нас в Сафоново такая вода ПОСТОЯННО. Я переехала в этот уже ненавистный город два года назад. Если в белую ванну набирать воду, то ног в воде будет не видно, визуально будто в чае купаешься. Неужели