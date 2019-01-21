Телефонизация мурмашинской колонии была сорвана бдительными сотрудниками УФСИН

В мурмашинской колонии строгого режима предотвращена попытка переброса запрещенных предметов. В ночное время суток часовой поста отдела охраны мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 заметил гражданина, пытающегося перебросить свёртки через основное ограждение на охраняемую территорию учреждения.

К месту совершения правонарушения незамедлительно выдвинулась резервная группа учреждения. Гражданин, поняв, что попал в поле зрения сотрудников колонии, спешно скрылся.

При осмотре прилегающего к ограждению колонии участка сотрудниками были обнаружены два свертка, в которых находились 4 мобильных телефона, 3 сим-карты, карта памяти и аккумуляторная батарея к мобильному телефону.

По данному факту проводится проверка.