Мурманская область. Арктика21.01.19 11:48
Телефонизация мурмашинской колонии была сорвана бдительными сотрудниками УФСИН
В мурмашинской колонии строгого режима предотвращена попытка переброса запрещенных предметов. В ночное время суток часовой поста отдела охраны мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 заметил гражданина, пытающегося перебросить свёртки через основное ограждение на охраняемую территорию учреждения.
К месту совершения правонарушения незамедлительно выдвинулась резервная группа учреждения. Гражданин, поняв, что попал в поле зрения сотрудников колонии, спешно скрылся.
При осмотре прилегающего к ограждению колонии участка сотрудниками были обнаружены два свертка, в которых находились 4 мобильных телефона, 3 сим-карты, карта памяти и аккумуляторная батарея к мобильному телефону.
По данному факту проводится проверка.
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