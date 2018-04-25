Телефонной мошеннице из Самарской области вынесен обвинительный приговор

В апреле и мае 2017 года в полицию обратились несколько жителей Заполярья с заявлениями о мошенничествах. Потерпевшим на мобильные телефоны поступили сообщения с неизвестных номеров с информацией о блокировке их банковских карт. Жители Мурманской области, перезванивая на указанные в сообщениях номера, узнавали от якобы сотрудницы банка о том, что с их банковских карт произошло несанкционированное списание денежных средств и для разблокировки необходимо совершить ряд операций, направленных на возврат денежных средств. Под диктовку лже-сотрудницы банка потерпевшие выполняли ряд действий в банкоматах, переводя на неизвестные номера мобильных телефонов принадлежащие им денежные средства. Злоумышленница использовала изощренные психологические приемы, чтобы ввести в заблуждение северян и заставить их осуществить переводы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Мурманску установили, что сообщения потерпевшим поступали с номеров, зарегистрированных в Самарской области. Оперативники установили совпадение по нескольким фактам телефонных мошенничеств, совершенных в отношении жителей Заполярья, и выехали в служебную командировку в город Чапаевск, откуда поступали звонки.

В ходе специальных мероприятий полицейские задержали 42-летнюю местную жительницу, ранее судимую за незаконный оборот наркотиков, у которой во время обыска были найдены сим-карты и мобильные телефоны. Злоумышленница была доставлена в Мурманскую область для проведения дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий.

В ходе расследования уголовных дел следователем отдела СУ УМВД России по городу Мурманску было установлено и доказано 13 фактов совершения жительницей Чапаевска телефонных мошенничеств, при этом потерпевшими от ее противоправных действий были только жители Мурманской области. Злоумышленница призналась в содеянном, пояснив, что выбрала Заполярье, так как считала, что жители этого региона имеют больший доход по сравнению с жителями средней полосы. За два месяца до момента задержания 42-летняя женщина обманным путем завладела около 200 тысячами рублей северян.

Приговором Первомайского районного суда города Мурманска жительница Самарской области признана виновной в совершении 11 мошенничеств и 2 покушений на мошенничество. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная не согласилась с назначенным наказанием и пыталась обжаловать его в Мурманском областном суде, однако ее жалоба осталась без удовлетворения. В настоящее время приговор вступил в законную силу.