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Мурманская область. Арктика09.05.18 08:59

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых северян

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района поступило заявление от местной жительницы 1950 года рождения.  Женщина заявила, что стала жертвой мошенников.

Потерпевшая сообщила о том, что некоторое время назад ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником компании по борьбе с мошенниками. Он  попросил озвучить ряд данных, касающихся ее банковской карты. Мужчина объяснил, что на нее будут переведены денежные средства, полагающиеся женщине в виде компенсации за приобретенную ранее некачественную продукцию.

Поскольку потерпевшая вспомнила, что в 2006 году действительно приобретала лекарства и медицинские приборы в сети Интернет, она поверила звонившему мужчине. Северянка продиктовала ему номер счета банковской карты, а позднее пришла в филиал банка, где по указаниям злоумышленника ввела ряд цифр на клавиатуре в банкомате.

Через несколько дней потерпевшая пришла снять пенсию со счета карты. Тогда она обнаружила, что без ее ведома произведена расходная операция на сумму 23 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают  наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Полицейские предупреждают: не  сообщайте никому данные своих банковских карт и не осуществляйте никаких банковских операций по указанию незнакомцев с использованием платежных терминалов и иных платежных систем! Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом по телефону 02.

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