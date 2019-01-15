Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых северян, лишая их накоплений

В отдел полиции с заявлением о хищении денежных средств обратилась жительница Мончегорска. Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры за 8 тысяч рублей. Некоторое время спустя на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который высказал намерение арендовать жильё и перевести ей в качестве оплаты денежные средства.

Затем собеседник попросил заявительницу сообщить данные своей банковской карты и трехзначный код на обратной стороне карты, что она и сделала. Позже пенсионерка узнала о списании с её банковского счета 40 тысяч рублей. Вскоре абонентский номер телефона неизвестного мужчины стал недоступен. Она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России «Мошенничество».

Аналогичная ситуация произошла с жительницей города Апатиты. Северянка сообщила злоумышленнику все необходимые сведения своей банковской карты, после этого со счёта потерпевшей было снято свыше 234 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных видах преступлений потерпевшие знали из средств массовой информации. Телефонные номера, которыми пользовались мошенники зарегистрированы в Пензенской и Московской областях.