Телевидению флотской столицы 25 лет

9 мая 1993 года впервые в эфир вышло телевидение флотской столицы. В честь 25-летнего юбилея этого события, 8 мая, в Центре социо-культурных технологий флотской столицы председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев вручил Благодарственные письма редаторам этого Центра Олесе Хованцевой и Анне Мавричевой, монтажеру Александре Стекольщиковой за добросовестный труд и высокий профессионализм.



председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев пожелал им новых творческих успехов.



