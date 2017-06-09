Мурманская область. Арктика09.06.17 09:10
Тело одного подростка, утонувшего под Кольским мостом, найдено
Участники поисковой операции обнаружили тело одного из двух мурманских девятиклассников, упавших вчера с моста в Кольский залив. Поиски второго подростка продолжаются.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, погибшего юношу нашли далеко от места падения, так как в Кольском заливе очень сильное течение. Здесь сходятся потоки рек Тулома и Кола и сильное влияние оказывают течения от приливов и отливов.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовал: 651 человек
-Скоро в эфире13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:45«Облака: Праздник детства». Проект добрых дел (6+)
-PRO ДеньгиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерамВ лидерах роста цен находятся картофель, свежая белокочанная капуста и яблоки-PRO ВалютуДоллар и евро продолжают теснить рубльКурс евро вырос на 43 копейки, доллара – почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июняОбщественная палата Мурманской области собирается переломить ситуацию в ЖКХ, ратуя за повышение платы на содержание многоквартирных домов-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований