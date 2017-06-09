Тело одного подростка, утонувшего под Кольским мостом, найдено

Участники поисковой операции обнаружили тело одного из двух мурманских девятиклассников, упавших вчера с моста в Кольский залив. Поиски второго подростка продолжаются.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, погибшего юношу нашли далеко от места падения, так как в Кольском заливе очень сильное течение. Здесь сходятся потоки рек Тулома и Кола и сильное влияние оказывают течения от приливов и отливов.