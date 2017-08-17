Тело утонувшего мальчика из Кандалакши нашли спустя полтора месяца

У одного из островов Кандалакшского заповедника найдено тело утонувшего 8 июля восьмилетнего мальчика.

Напомним, 8 июля на реке Нива утонул восьмилетний кандалакшанин. Как сообщали очевидцы, мальчик гулял с друзьями по берегу и упал в воду. Справиться с быстрым течением и последствием водосброса он не смог.

Ребёнка искали спасатели и волонтеры, были обследованы трудные участки. Но найти тело погибшего смогли только вчера.

Сейчас личность утопленника будет устанавливаться при помощи судмедэкспертизы.