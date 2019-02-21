Тема Арктики может стать профильным вопросом на совещании президента с членами правительства

Сюжет хороший, нужный. Только почему герой сюжета, всю службу прослуживший на советской технике, награды носит на манер Запада?

Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...

Пантелей

Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су