Тема безопасности маршрутных перевозок требует детальной проработки и привлечения к ответственности широкого круга должностных лиц
Особое внимание на оперативном совещании, которое состоялось вчера, глава региона уделила обеспечению безопасности пассажирских перевозок маршрутными такси. Поводом акцентировать внимание на этой проблеме послужило ЧП, произошедшее в Мурманске 1 июня, когда в районе улицы Беринга загорелся моторный отсек маршрутного такси № 10. Огонь перекинулся в салон. Люди пытались открыть заднюю аварийную дверь, но она оказалась наглухо заблокирована. Пассажирам удалось выбраться из маршрутки, чудом обошлось без пострадавших.
«Это вопиющий случай. В целом же у мурманчан очень много жалоб на маршрутные такси – у машин заклинивает двери, сломаны поручни, выбиты стекла, истрепана резина. Жалуются и жители других городов и посёлков области. О том, что загорелся маршрутный автобус, мне писала жительница Оленегорска. О неблагополучии в этой сфере пишут и кандалакшане. 90-е годы прошли и необходимо наводить порядок в этом сегменте рынка», – сказала губернатор.
Как проинформировал и.о. главы администрации Мурманска Алексей Лыженков, в городе действует 13 муниципальных маршрутов, которые обслуживаются автобусами малой вместимости. Представители городской администрации регулярно принимают участие в оперативно-профилактических мероприятиях, проводится два рейда в неделю. Также Алексей Лыженков сообщил, что загоревшийся на улице Беринга микроавтобус принадлежит ООО «Премьер», с которым у местной администрации нет договорных отношений на организацию пассажирских перевозок.
Врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс доложил, что с января 2017 года по настоящее время в регионе проведено 335 комплексных мероприятий, проверено более 4 тысяч транспортных средств, в том числе автобусов различного класса. Выявлено 373 административных правонарушения, из них – 268 фактов технической неисправности автобусов. За предоставление услуг, связанных с риском для жизни пассажиров, сотрудниками ГИБДД только за этот период составлено 4 материала. За 5 месяцев в Мурманске зарегистрировано 8 ДТП с участием пассажирских транспортных средств, в которых пострадали 11 человек.
«В рамках операции «Автобус», прошедшей в нынешнем году, выявлено 8 водителей маршрутных такси, числящихся дворниками и разнорабочими в магазинах. В Мурманске, например, один перевозчик смог выиграть конкурс по обслуживанию семи маршрутов, хотя в наличии имеет только два микроавтобуса», – сообщил Александр Усс.
Губернатор подчеркнула, что тема безопасности маршрутных перевозок требует детальной проработки и привлечения к ответственности широкого круга должностных лиц. Марина Ковтун рекомендовала вынести эту тему на заседание профильной межведомственной комиссии.
«Маршрутные такси – хорошее подспорье городскому транспорту, предприниматели в этой сфере, возможно, более конкурентны, чем в любой другой, – скажем, в Мурманске открыто много удобных маршрутов, по которым не ходят автобусы и троллейбусы. Но забывать о безопасности недопустимо. Прошу администрации муниципалитетов и ГИБДД чаще проводить внеочередные проверки транспортных средств частных перевозчиков и в целом усилить контроль за ними. Маршрутные такси должны выходить на линии в полной исправности», – отметила Марина Ковтун.