Тема детей - «маугли» вызвала наибольшие дебаты на семинаре «Отцы и дети - обязательства реальные и мнимые»

Семинар был организован в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». Темой обсуждения стал вопрос ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей.

Заведующая кафедрой истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева обратилась к истокам семейного уклада и воспитания детей на Руси. Ролан Пахомов - начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области рассказал про судебные иски, которые родители предъявляют друг другу при разводе, касающиеся воспитания общих детей.

Анжелика Черногубова - старший помощник прокурора Мурманской области призвала слушателей не оставаться равнодушными, если становитесь свидетелями жестокого отношения взрослых к детям. Нужно обязательно сообщать в органы полиции или опеки, когда видите, что мать избивает ребенка, когда в соседней квартире слышите крики и плач детей, не бояться при этом ошибиться, что вызов будет ложным.

Майя Панкратова и Наталья Рашева - преподаватели кафедры гражданского и финансового права Мурманского арктического государственного университета ответили на вопросы слушателей и прокомментировали некоторые статьи семейного кодекса.

Наибольшие дебаты вызвали вопросы об отсутствии заботы о детях и детях «маугли», что в этом случае предпринимать обществу и государству.

Тема отцов и детей продолжится на следующем семинаре проекта «PRO право». Он состоится 2 ноября в 12.00 и будет посвящен алиментным обязательствам.