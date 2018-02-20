Температура воздуха по Мурманской области постепенно повысится

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием восточной части антициклона с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег. Ожидается смещение циклона с Баренцева моря на север Кольского полуострова: на севере нашего региона усилится ветер и интенсивность осадков, температура воздуха по области постепенно повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22°, ночью в центральных районах местами до -27°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 20 февраля равна 35-65 см.