Тему антиконкурентных соглашений рассмотрели на публичных обсуждениях правоприменительной практики регионального УФАС

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, что сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» УФАС России по Мурманской области провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики регионального антимонопольной службы. Это мероприятие было посвящено вопросам практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона. В проведении публичных обсуждений приняли участие специалисты УФАС России по Мурманской области, представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Во время слушаний с докладом «Антиконкурентные соглашения: сговоры на торгах. Понятие, ответственность, освобождение от ответственности» выступила Кристина Смирнова - начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков Мурманского УФАС России, которая отметила, что даже устные договорённости между участниками торгов считаются антиконкурентными. «Если антимонопольный орган установит, что имело место устное соглашение, то мы такие договорённости рассматриваем, как антиконкурентные», - сказала специалист регионального УФАС.

Начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков Мурманского УФАС России подробно раскрыла методы антиконкурентных соглашений, к которым прибегают недобросовестные участники торгов. При этом она отметила, что в таких соглашениях порой принимают участие не только руководители компаний, но и их специалисты, задействованные в торгах, что тоже недопустимо.

- Наиболее серьёзный вид аниконкурентных соглашений – это картель, - отметила Кристина Смирнова, подробно раскрыв механизмы тайных договоренностей конкурирующих в пределах одного товарного рынка предпринимателей.