Тему «коммунальному часу» задали мусор и гололёд

Борьба с гололёдом и вывоз мусора - главные темы традиционного «коммунального часа», который прошёл сегодня в администрации ЗАТО г.Североморск.

Ещё в конце декабря управляющие компании доложили о готовности работать в новогодние и рождественские праздники и своё слово сдержали. Длинные выходные в ЗАТО прошли относительно спокойно: аварийные бригады управляющих компаний работали в соответствии с графиком. Крупных аварий не было, а последствия ЧП, которые все же случались, устраняли в максимально короткие сроки.

- Все отключения ликвидировались в течение двух дней. Исключение несколько адресов, где жители на праздники уехали и своего согласия на вскрытие квартир не оставили, - рассказал специалист комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Андрей Олейник.

В новом году заметны улучшения и с вывозом мусора. Напомним, с 1 января в Североморске начала работу новая подрядная организация по вывозу ТКО и крупногабарита «Севстрой». Со своими обязанностями подрядчик пока справляется. Правда, есть «но». Очень часто вывозу мусора мешают сами жители, которые паркуют авто рядом с контейнерными площадками. На сегодня на трёх площадках есть запрещающие знаки, а уже к 1 февраля их станет больше.

- Мы подготовили перечень площадок, где предлагаем установить знаки, про каждую готовы рассказать и аргументировать свой выбор, - отметил руководитель «Севстроя» Евгений Затона.

- С нарушителями будем бороться. На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения поставим этот вопрос ребром. Думаю единственный реальный способ решить вопрос - активная правоприменительная деятельность: эвакуация авто и применение штрафных санкций, - подчеркнул глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Также есть вопросы у главы и к графику вывоза мусора. Коллапс миновал, но переполненные баки и скопление крупногабаритного мусора ещё наблюдаются. Урегулировать все эти моменты подрядчик обещал уже со следующей недели.

В последний день праздников погода преподнесла сюрприз в виде дождя. И в первое рабочее утро североморцы обнаружили во дворах бесплатные катки. Однако уже к 10 утра 9 января управляющие компании, на балансе которых менее 15 дворов, отчитались о том, что все придомовые территории посыпаны песком. К 11.30 борьбу с гололедом завершили и те, у кого больше дворов. В течение дня максимально ликвидировать последствия стихии обещали и в «СЖКХ».

Сегодня в центре внимания - дворы поселков. В самой флотской столице волнение вызывают трапы.