Тень «Михаила Порошенко» нависла над судном «ПИНРО-1»

Вопрос для учёных принципиальный, потому что в ином случае институт ожидает многомиллионный штраф и такие же многомиллионные таможенные платежи.

У судна «ПИНРО-1» интересная история. Как пишет sud51, средний рыболовный морозильный траулер был построен на верфи на Украине по соглашению между правительством РФ и кабмином Украины о взаиморасчётах при поставке Украиной рыбопромысловых судов. Изначально траулер носил имя «Михаила Порошенко». В 2002 году судно переходит в ведение ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс»), в 2010 году горит в порту Киркенеса, в 2012 году попадает в собственность Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО) и обретает название «ПИНРО-1». Аналогичный путь к конечному собственнику проходит судно «Лидия Зыкова», затем переименованное в «ПИНРО-2».

С этим судном связано несколько судебных тяжб. В 2005 году ЗАО «Северный промысел» через арбитраж Мурманской области, а затем и Тринадцатый апелляционный арбитражный суды пыталось оспорить право собственности «Нацрыбресурса» на траулер и «истребовать имущество из чужого незаконного владения».

В феврале 2015 года вокруг «ПИНРО-1» вновь закипели страсти. Отправной точкой стала процедура растаможивания после того, как траулер прошёл восстановительный ремонт в Киркенесе.

По мнению налоговой службы и таможни, в ПИНРО занизили первоначальную стоимость траулера и неверно классифицировали проведенный ремонт, поэтому при ввозе судна на территорию РФ налоговые платежи были выплачены не в полном объеме.

В результате в 2017 году начинаются встречные судебные процессы. ПИНРО обращается в арбитражный суд Мурманской области с иском к таможне, чтобы признать недействительным ее решение о корректировке таможенной стоимости судна и отменить требование об уплате таможенных платежей. В апреле Первомайский районный суд начинает рассмотрение дела о недостоверном декларировании товаров о классификационном коде товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ч.2 ст.16.2 КоАП РФ).

Первым в мае вынес решение Первомайский суд. Он признал научную организацию виновной и оштрафовал на 11 млн 492 тысячи 787 рублей, без конфискации судна.

Из материалов суда следует, что цена сделки при передаче «ПИНРО-1» от «Нацрыбресурса» институту составила 32 млн 432 тысяч 813 рублей при балансовой стоимости судна в размере 32 млн 132 тысяч 484 рубля. При растамаживании судна в декларации ПИНРО указало таможенную стоимость в размере 32 млн 700 тысяч 481 рубля. При этом размер таможенной пошлины составил 1 млн 635 тысяч 24 рублей, НДС – 6 млн 180 тысяч 390 рублей. Итого институт выплатил 7 млн 815 тысяч 415 рублей.

Контролирующие органы настаивали, что остаточная стоимость судна составляла 32 млн 433тысяч, как указано в документах по передаче судна от предыдущего владельца. Кроме того, при приеме судна необходимо было его оприходовать как капитальные вложения, а не как основные средства и затраченные на ремонт средства учитывать как увеличение первоначальной стоимости траулера, а не относить к расходам на текущий период.

Исследовав похожие суда, таможня пришла к выводу, что стоимость судна составляет 128 млн 874 тысячи 432 рубля, то есть почти в четыре раза больше заявленной суммы. Недоплаченные платежи в таком случае составляют 22 млн 985 тысяч 574 рубля: таможенная пошлина – 4 млн 808 тысяч 697 рублей, НДС – 18 млн 176 тысяч 876 рублей. Соответствующее решение Мурманская таможня вынесла 28 декабря 2016 года.

На стадии рассмотрения дела в апелляционной инстанции в ПИНРО настаивали, что срок давности привлечения к административной ответственности истек 6 июня 2017 года, но 5 сентября Мурманский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Тем временем в арбитраже ПИНРО не смогло добиться приостановления решения Мурманской таможни о корректировке таможенной стоимости траулера «ПИНРО-1». В обоснование в институте заявляли, что в ином случае могут быть сорваны обязательные платежи, включая заработную плату, но суд такие аргументы не принял.

В процесс при этом привлекаются третьи лица: налоговая Мурманска, Росрыболовство, территориальное управление Росимущества.

В июле суд по предложению ПИНРО выносит решение о назначении независимой экспертизы и объявляет перерыв на время ее проведения. Перед некоммерческой организацией «Частное экспертное учреждение «Научно-исследовательская лаборатория судебной и независимой экспертизы» поставлен вопрос об определении рыночной стоимости судна «ПИНРО-1» на 28 февраля 2015 года. Как следует из карточки дела, экспертиза изготовлена и заключение поступило в суд 30 ноября. В открытом доступе экспертизы нет.

Дата следующего заседания не определена.