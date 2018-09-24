Теперь лишить лицензии можно практически любую управляющую компанию
Утверждён список грубых нарушений управляющих компаний (УК), за которые их можно лишить лицензии. Постановление правительства об этом сегодня публикует «Российская газета». Раньше попытка проститься с недобросовестной УК могла затянуться на годы судебных разбирательств. А их лицензии были практически бессрочными.
В список грубых нарушений лицензионных требований вошли: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлекших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома.
Перечень пополнится ещё на один пункт с 1 марта следующего года - нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания.
Грубые нарушения в отличие от всех остальных грозят управляющей компании лишением лицензии. Работает это так: при повторном совершении этого нарушения в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания управляющая компания лишится права управлять жилым домом.
Причём лишение лицензии может коснуться только одного дома, в отношении которого совершено нарушение, или всех домов. То есть УК полностью потеряет право управления домами. А с такой историей новых претендентов сотрудничать с такой УК не появится.
Контроль деятельности управляющих компаний возложен на региональные жилищные инспекции, организация работы которых поручена Минстрою. «Теперь лишить лицензии можно практически любую компанию», - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. Для этого не требуется идти в суд, жилищная инспекция может принять это решение сама.
В постановлении также есть норма о том, что управляющие компании должны вести учёт собственников и нанимателей общих помещений. До этого в реестр они должны были включать только владельцев квартир и нанимателей квартир. «Бывали случаи, когда мы приезжали в какой-то дом, видели, что подвал занят, но в управляющей компании даже не знали, кем. Могли ответить, что это не их дело», - говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева. Теперь следить за тем, кто занимает подвальное помещение, - это дело управляющей компании.