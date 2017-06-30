Тепло приходит в Мурманскую область, а дожди - не уходят

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+24°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +5 +10°, днём +17+22°, в центральных районах области до +25°.

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Температура воды на реках и водохранилищах Кольского полуострова равна 7-12°, на горных реках 2-7°, на водохранилище Серебрянском +2°.