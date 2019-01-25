Тепло родного дома зависит от активности жильцов

В Умбе руководство компании «Мурманэнергосбыт» и администрация Терского района провели встречу с жителями – уже вторую за последнее время. Вопросы, которые ещё остались по расчётам, жители смогли задать непосредственно специалистам организации.

Напомним, в посёлке в июле прошлого года сменился поставщик тепла. Старый поставщик теплоресурсов начислил жителям Умбы финальную корректировку платы. Суммы получились разные – в зависимости от дома и метража квартиры. Следующую корректировку проведёт уже новый поставщик - компания «Тепло людям. Умба».

Два перерасчёта за год - случай единичный, выпал на переходный период. Другой вопрос – как заставить управляющую компанию заботится о доме, чтобы он экономно потреблял тепло? Ведь именно от этого в целом зависят суммы в платежках.

«Мы написали им письмо, что просим заизолировать трубы в подвале, по которым идёт тепло. Они нам, частично сделали – на что хватило денег, пообещали доделать, - рассказала Татьяна Нечаева, старшая по дому. - Но со старой компанией я была враг номер один. Это страсть какая-то, потому что много требовала с них. Это сделала, это не сделала, там приписки, расчёты приносила, в прокуратуру писала»

«У нас идти на собрание люди не желают. А если бы были избраны председатель дома и старшие по подъездам, то мы могли бы решать вопросы без общих собраний, - уверен Сергей Калинин, старший по дому. - Вот это, к сожалению, не пошло. И когда возникают такие вопросы, то люди жалуются, а когда все хорошо, то не хотят никуда идти».

Больная тема – поверка теплосчётчиков. Её должна проводить управляющая компания. Но когда и сколько времени на это ушло, жильцам не сообщают. Пока же счётчик не работает и показаний не даёт, учитывается средний норматив. Итог – сюрпризы при корректировке: порой вместо экономии – доплаты. Впрочем, в посёлке, помимо ресурсурника, теперь новая управляющая компания. С ней жильцы и надеются выстроить диалог.