Тепло в дома северян начнёт поступать с 1 сентября

Мурманская область готова к зиме. Муниципалитетам поставлена задача до 1 сентября пустить тепло в школы и детские сады, чтобы дети могли начать учебный год в тёплых помещениях. А с 1 сентября должно начаться подключение отопления в жилом фонде.

Соответствующие поручения были даны врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом в рамках выездного заседания правительства Мурманской области, состоявшегося 27 августа в Мончегорске.

В ходе заседания главы администраций Апатитов, Кировска, Полярных Зорь, Ковдорского, Ловозерского и Терского районов отчитались о подготовке своих муниципалитетов к зиме. В целом работы идут по плану и практически завершены.

Тем не менее глава Полярных Зорь Максим Пухов высказал обеспокоенность оптимизационными процессами, происходящими в АО «МОЭСК» – компании, отвечающей за электросетевое хозяйство в южной части региона. В преддверии начала отопительного сезона в компании происходят увольнения персонала, а остающихся специалистов, по мнению главы Полярных Зорь, может не хватить для обеспечения надёжной работы энергосетей.

Глава Мурманской области поручил заместителю губернатора Евгению Никоре и областному комитету по тарифному регулированию в течение суток внести в вопрос ясность.

«Мы в любом случае при установлении тарифных решений учтём эти оптимизационные процедуры. Если уважаемые коллеги хотят адекватной и конструктивной работы, пусть обеспечат безусловную надёжность этой работы. А это значит – мы должны видеть персонал и технику», – отметил Андрей Чибис.

В остальном возникающие вопросы решаются муниципалитетами в рабочем порядке, и, как сообщил замгубернатора Евгений Никора, Мурманскую область можно признать готовой к отопительному сезону. Уже на этой неделе начнётся подача тепла в образовательные учреждения, чтобы к 1 сентября классы и группы были достаточно прогреты. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании полностью готовы к началу отопления жилых домов.

Андрей Чибис отметил, что предыдущий отопительный период был завершён на месяц позже обычного, и подготовка региона к следующей зиме в столь сжатые сроки – отличный результат.

«По прогнозу в ближайшие дни нас ждёт потепление, но дальше, где-то с 4 сентября, вновь наступит холод. Поэтому предлагаю начать отопительный период в жилых домах с 1 сентября, имея в виду, чтобы в момент похолодания тепло в домах уже было», – подчеркнул врио губернатора.

Обо всех возможных проблемах с отоплением граждане смогут сообщать по телефону единой региональной «горячей линии ЖКХ» (+7 800-250-78-25) или на интернет-портал «Наш Север».