«Тёплое окно» - для комфорта юных мурманчан

В Мурманске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Этим летом ещё теплее и уютнее стало в детском саду № 46 (жилой район Росляково), здесь заменили все окна. Всего же в 2019 году новые стеклопакеты появятся в 23 садах города.

– В рамках программы «Тёплое окно» у нас заменили 43 окна и 14 оконных блоков с дверьми, в настоящее время ведутся работы по ремонту туалетной комнаты и замене линолеума, – рассказала заведующая МБДОУ г. Мурманска № 46 Ирина Матвеева. – В этом году мы создали для ребят сюжетные зоны на территории сада: помимо теплицы у нас теперь есть грядка, озеро, метеостанция и даже импровизированное бабушкино подворье.

В учреждении созданы уникальные условия для экологического воспитания дошкольников. Здесь дети под руководством педагогов на грядках и в теплице выращивают собственные овощи, цветы и даже клубнику. Ребята, посещающие старшие группы, участвуют в посадках, в поливке, в рыхлении почвы. Дети младшего дошкольного возраста пока только наблюдают за растениями.

Летняя ремонтная кампания охватывает практически все образовательные учреждения города. А за период действия программы «Тёплое окно» с 2014 было обновлено более 10 тысяч оконных блоков.