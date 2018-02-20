Теплоэнергетики должникам за отопление запрещают сделки с недвижимостью

В январе 20 должникам за отопление запретили регистрационные сделки с недвижимостью. Такую крайнюю меру применили судебные приставы, чтобы взыскать средства в пользу АО «МЭС». До тех пор, пока неплательщики не рассчитаются по исполнительным листам, они не смогут совершать сделки по продаже, а также не имеют права кого-либо регистрировать в помещении и «выписывать» из него.

- Это помимо тех воздействий, которые судебные приставы уже принимают: запрет на выезд за границу, арест счетов и так далее. Теперь дополнительно ещё такая мера. Эта норма была введена в ноябре 2015 года, понятно, что в 2016 году эта практика нарабатывалась. Но в 2017 году эта практика уже получила популярность, - отмечает Михаила Болотина, заместитель департамента безопасности АО «МЭС».

В прошлом году меру применили к 213 должникам теплоэнергокомпании. В самой компании отмечают, что такие запреты грозят, прежде всего, платежеспособным должникам. Так, многие имеют в собственности несколько квартир, либо нежилых помещений - площади под офисы, торговые точки и пр. Как показывает практика, после вынесения запретов на регистрационные сделки большинство неплательщиков начинают погашать задолженность.

На сегодняшний день задолженность только населения области перед компанией превышает 4 млрд рублей, а общий долг всех потребителей региона - порядка 6,7 млрд рублей. Данная сумма сопоставима со стоимостью запаса топлива, которого бы компании хватило бы на 1,5 года стабильной работы.