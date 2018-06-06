Теплоэнергетики переходят на «трубы нового поколения»

В рамках очередной летней ремонтной кампании АО «МЭС» продолжает работу по замене изношенных теплостей. На смену старым трубам в минеральной вате в этом году будут уложены 8 км современных сетей в ППУ-изоляции (по принципу «труба в трубе»).

Как сообщает Анна Малахова, главный специалист отдела по связям с общественностью АО «МЭС», по сравнению с «предшественниками» они прочнее и более устойчивы к высоким температурам. Причина - в технологии производства: если много лет назад сети утеплялись вручную, то теперь – в заводских условиях пенополиуретаном. Ещё одно преимущество – удобство монтажа и укладки, что позволяет ускорить сроки ремонтов. В эксплуатации «трубы нового поколения» также упрощают работу и экономят время энергетикам - они сами сигнализируют о порыве и его точном месте. Однако, как отмечают в АО «МЭС», аварии на современных сетях - большая редкость, испытание временем или давлением во время опрессовок не выдерживают только старые трубы.

Специалисты АО «МЭС» подчеркивают, что во многих случаях отключение домов от горячего водоснабжения не требуется: там, где это возможно, ремонтники переключают «маршрут» теплоносителя на другие трубы и на комфорте потребителей это не отражается. Жителей тех же домов, где отключений не избежать, энергетики просят отнестись с пониманием и к неудобствам, и к «раскопкам» за окном: работы проводятся ради надёжного теплоснабжения в зимний период.

В. Мурманске сегодня ведутся работы на трёх участках по ул. Сафонова и Свердлова общей протяженностью в 200 метров. Всего в областном центре летом капитально обновят 3 км тепловых сетей.