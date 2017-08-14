Теплоход «Капитан Данилкин» с партией строительной техники и контейнеров отправилось к острову Котельный

Мурманские портовики завершили погрузку на борт теплохода «Капитан Данилкин» партии строительной техники и контейнеров общим весом 347 тонн. Судно, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, уже вышло в рейс. Оно направляется по трассе Северного морского пути к острову Котельный, где продолжается строительство и восстановление инфраструктуры, обеспечивающей постоянное присутствие на Арктическом архипелаге.

Вторая половина августа является оптимальным временем для судоходства по Северному морскому пути с точки зрения природно-климатических условий и ледовой обстановки. Именно поэтому все грузовые операции в порту проводятся в сжатые сроки, чтобы максимально эффективно использовать возможности доставки зимовочных запасов, топлива и строительных материалов на отдаленные территории.