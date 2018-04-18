Теплоход «Клавдия Еланская» вышел в рейс в ЗАТО Островной

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство» теплоход «Клавдия Еланская» вышел в рейс из Мурманска в ЗАТО г. Островной сегодня, 18 апреля, в 10.30. Перенос рейса с 11 апреля связан с повреждением штормом причала в ЗАТО.



Согласно договоренностям руководства Мурманской области и командования Северного флота содействие в обеспечении безопасной высадки пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» в ЗАТО г. Островной будет оказывать морской буксир Северного флота, который вышел из Мурманска накануне. Изначально планировалось, что теплоход «Клавдия Еланская» отправится в рейс совместно с буксиром Северного флота, однако это стало возможно только сегодня.



Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что командованием Северного флота сформирован специальный отряд, который при улучшении погодных условий незамедлительно выдвинется в Островной для производства восстановительных работ на причале.



По информации судовладельца – ОАО «Мурманское морское пароходство», следующий рейс из Мурманска в ЗАТО г. Островной планируется на 20 апреля.