Теплоход «Михаил Кутузов» прошёл Северный морской путь без привлечения ледоколов

Теплоход Мурманского морского пароходства «Михаил Кутузов» выполнил транзитный рейс из Архангельска в Китай по Северному морскому пути с грузом пиломатериалов отечественного производства. Объём судовой партии - 23 тысячи кубометров продукции из древесины.

Мурманское морское пароходство активно продолжает нарабатывать опыт выполнения транзитных рейсов по Северному морскому пути, учитывая огромную выгоду от использования этого маршрута для фрахтователя. Судно прошло свыше 6900 морских миль - это в два раза меньше, чем через Суэцкий канал. По ледовой трассе «Михаил Кутузов» шёл без привлечения ледоколов, даже на самых тяжелых участках пути. Успешному прохождению льдов способствовало не только наличие у теплохода усиленного ледового класса и грамотная оценка долгосрочных ледовых прогнозов, но и огромный опыт специалистов пароходства по эксплуатации судов на СМП, профессионализм команды.

Как сообщает пресс-служба ОАО «ММП», маршрут следования судно преодолевало чуть больше месяца, и на своем пути встречало не только ледовые препятствия. Ближе к побережью Восточной Азии экипажу посредством правильных и своевременно принятых решений службы безопасности мореплавания удалось предотвратить попадание в районы со штормовыми условиями. В Чукотском море у острова Врангеля, а далее в районе острова Хоккайдо теплоход укрывался от мощных разрушительных циклонов, два из которых двигались из Китая, принявшего на себя основной удар стихии в августе нынешнего года. Дождавшись благоприятных погодных условий, судно продолжило следование по Японскому морю и согласно планам, 2 сентября, пришло в порт Тайцан в провинции Цзянсу. Здесь судно выгрузит порядка 17 тысяч тонн лесопродукции, остальную часть груза теплоход доставит в китайский порт Наньша.