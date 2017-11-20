Теплоход «Пётр Великий» выполняет транзитный рейс из Сабетты в Китай по трассе СМП

С октября по ноябрь т/х «Пётр Великий» принял участие сразу в двух крупных проектах, реализующихся в данный момент в Арктике и играющих огромную роль в развитии северных регионов и СМП. В конце октября судно доставило в Сабетту крупную партию отечественного щебня из мурманских карьеров для проекта «Ямал СПГ». Далее судно осуществило переход из Сабетты в морской порт Диксон, и в первых числах ноября на терминале полуострова Чайка на борт теплохода погрузили 21 тысячу тонн угля, добываемого на Таймыре. Этот уголь отправился в Китай по трассе Северного морского пути.

Судну предстоит пройти порядка 3500 морских миль до порта Петропавловск - Камчатский, где после пополнения снабжения и закрытия границы, «Петр Великий» проследует в порт выгрузки.

Из порта Сабетта до Диксона в виду благоприятных погодных условий судно, имеющее ледовый класс Arc4, следовало без помощи ледоколов. В настоящее время из-за характерного для этого периода ледообразования, прохождение т/х «Пётр Великий» оставшегося участка пути по СМП (от порта Диксон до восточной границы трассы) будет обеспечиваться атомным ледоколом ФГУП «Атомфлот».

Всего два месяца назад еще одно судно компании – теплоход «Михаил Кутузов» - выполнил аналогичный рейс из порта Архангельск в порты Наньша и Тайцан (Китай) по СМП с грузом пиломатериалов отечественного производства, преодолев 6900 морских миль. Нынешний рейс предполагает прохождение порядка 6000 морских миль до конечного пункта, что минимум в два раза меньше, чем при следовании из Сабетты в Китай через Суэцкий канал, сообщает пресс-служба ОАО «ММП».