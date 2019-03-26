Теплоход «Юрий Аршеневский» - курсом на Сабетту

Теплоход «Юрий Аршеневский» Мурманского морского пароходства 22 марта вышел из Мурманска. Судно доставит в Сабетту крупную партию отечественного щебня из мурманских карьеров для проекта «Ямал СПГ». На обратном пути из Сабетты теплоход доставит конструкции общежитий, необходимых для дальнейшего обустройства вахтового посёлка в Белокаменке, Мурманской области.

Этот рейс является продолжением работы по транспортировке инертных грузов для реализации проекта «Ямал СПГ», начатых несколько лет назад и успешно выполняемых судами ледового класса ММП.

Теплоход «Юрий Аршеневский» - судно усиленного ледового класса относится к типу CА-15, построено по заказу России в Финляндии. Удобная для работы конструкция трюмов, развитые грузовые устройства (2 палубных крана грузоподъемностью 20 тонн, 1 палубный кран – 40 тонн, сдвоенный палубный кран - 80 тонн), кормовая аппарель, позволяющая грузить и выгружать технику своим ходом – все эти особенности конструкции судна такого типа дают большие преимущества для эффективной работы в высоких широтах. По мощности двигателей оно сопоставимо с дизель-электрическим ледоколам.