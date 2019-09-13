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Мурманская область. Арктика13.09.19 13:41

Теплоснабжающие организации Мурманской области закредитованы под максимально возможный лимит

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провёл в Петрозаводске заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Основной вопрос – подготовка субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов. С докладом от Мурманской области выступил председатель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель губернатора Евгений Никора.

Заместитель главы региона доложил о ситуации с ростом стоимости топочного мазута и рисках, связанных с надежным теплоснабжением потребителей в ходе прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. От лица правительства Мурманской области поблагодарил правительство Российской Федерации за оказанную финансовую поддержку в сумме 3,05 млрд рублей, что позволило сформировать нормативный запас топлива в 100 тысяч тонн мазута.

В докладе также отмечено, что указанного объёма в условиях низкого температурного режима достаточно только на 30 дней работы. С учётом уже начатого отопительного периода, обусловленного крайне холодным летом и необходимостью подачи тепла в социальные объекты уже в первой декаде августа, область рискует остаться без тепла в ноябре. При этом теплоснабжающие организации региона не имеют возможности привлечь коммерческие кредиты, так как уже закредитованы под максимально возможный лимит.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Евгений Никора от лица правительства Мурманской области попросил рассмотреть возможность оказания финансовой помощи из средств федерального бюджета в 2019 году в объёме 2,3 млрд рублей, а также выработать механизм ежегодного субсидирования Мурманской области на рост стоимости топлива. Кроме того, включить в первоочередном порядке в Федеральную адресную инвестиционную программу объекты, указанные в «дорожной карте» по надёжному энергоснабжению Мурманской области, в том числе мероприятия по снижению мазутозависимости Мурманской области. ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром» до конца 2019 года принять решения по использованию СПГ в целях организации теплоснабжения потребителей региона. Рассмотреть вопрос установления цены на используемый для целей теплоснабжения газ, получаемый из СПГ, в размере, равном стоимости «трубного» газа.

По результатам работы штаба правительству Мурманской области, в том числе в части оказания финансовой помощи, была выражена поддержка.

 

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