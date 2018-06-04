Теплоснабжение в социально-значимых объектах Кировска будет возобновлено из-за холодной погоды

Глава администрации города Кировска Сергей Свинин подписал постановление о возобновлении теплоснабжения в социально-значимых объектах.

«Возобновить с 4 июня 2018 года теплоснабжение в социально-значимых объектах: дошкольные, школьные учреждения, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница», расположенные на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», — говорится в постановлении.

Решение о возобновлении теплоснабжения принято в связи с понижением температуры наружного воздуха в целях обеспечения нормативов санитарных норм.

Отопительный сезон в Кировске был завершён 16 мая, однако глава администрации отметил, что все службы должны быть готовы к возобновлению теплоснабжения в социально-значимых объектах в случае длительного понижения температуры.