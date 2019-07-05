Тёплые окна для северных малышей

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова проверила ход ремонтных работ в детском саду № 120. Здесь в рамках программы «Тёплое окно» производится комплексная замена оконных блоков. Кроме того, выполнены работы по косметическому ремонту: групп, изолятора при медицинском кабинете и двух раздевалок с заменой напольного покрытия.

– Работа по установке современных стеклопакетов проводится ежегодно. Всего за период действия программы с 2014 было обновлено более 10 тысяч оконных блоков, – рассказала Тамара Прямикова. – В 2019 году реализация проекта продолжится в 23 детских садах города.

Педагоги МБДОУ № 120 – активные участники и призёры конкурсов профессионального мастерства: «Город без жестокости», лауреаты Всероссийского конкурса «Детские сады – детям», городского конкурса на лучшее озеленение территории «Цветущий город», городского фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок», фестиваля творческих проектов дошкольных образовательных учреждений «Мурманск – город будущего». Дошкольное образовательное учреждение является победителем областного конкурса «Детский сад года Мурманской области» в номинации «Лучшая реализация физкультурно-оздоровительного направления».