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Мурманская область. Арктика17.08.17 18:02

Тёплый и сырой август в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни на погоду Кольского полуострова будут оказывать влияние две барические системы – серия циклонов, смещающихся с районов Норвежского моря в Баренцево, и антициклон на севере европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, местами пройдут дожди.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность.  Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +16+21º.

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В ближайшие часы на Земле ожидается пик магнитной бури, мощность которой оценивается на четыре балла из девяти возможных. Об этом сообщил заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Анатолия Белова.

Она пояснила, что изменения в магнитном поле нашей планеты спровоцировал солнечный ветер, движущийся из корональной дыры Солнца к Земле со скоростью более 300 километров в секунду.

Стремительный поток ионизированных частиц уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле, отметил учёный. Впереди кульминация. После чего геомагнитная обстановка будет спокойной.

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