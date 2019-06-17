Териберка приглашает принять участие в фестивале «Сказки на песке»

20 июня в сп.Териберка состоится II фестиваль культуры народов Севера «Сказки на песке», который представляет собой комплекс культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного наследия, духовного богатства и традиций народов Севера, проживающих на территории Северо-Западного региона.

Мероприятия проводится в целях содействия развитию саамской культуры, возрождению преемственности поколений, воспитанию уважительного отношения к исторической памяти своего народа. Гостей праздника ждут выступления сольных исполнителей и фольклорных коллективов, дефиле саамского костюма, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки саамского рукоделия, познакомиться с особенностями саамского фольклора, узнать секреты саамской национальной кухни. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через импровизированные нарты, женскому саамскому футболу).

В программе мероприятия: в 13.00 – начинает свою работу выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Зов тундры». Мастер-классы по национальным видам спорта народов Севера. Фото на память. Саамская уха.

В 14 часов состоится открытие фестиваля культуры народов Севера «Сказки на песке». Музыкальные композиции. Дефиле саамского костюма. А в 16.00 начнёт свою работу мастер-класс по саамскому рукоделию «Творческая мастерская» Саамская панорама».