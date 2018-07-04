Териберка приглашает принять участие в фестивалях саамской и поморской культуры

7 и 8 июля 2018 года в сп.Териберка состоятся II открытый поморский фестиваль «Рыбка-окунёчек-2018» и фестиваль культуры народов Севера «Сказки на песке».

Фестивали проводятся в целях содействия развитию саамской и поморской культуры, возрождения преемственности поколений, воспитания уважительного отношения к исторической памяти своего народа у молодого поколения, укрепления имиджа Мурманской области, как региона с активно возрождающейся национальной самобытностью.

Гостей праздника ждут саамские луввьт и поморские напевы, современные песни и танцевальные композиции.

Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских и поморских сказок и легенд на выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства «Зов тундры». Саамские и поморские мастера представят предметы одежды и украшения. Экспозиция саамского быта «Лавка древностей» познакомит гостей с выставкой старинных предметов быта из архивов семьи Захаровых.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов и семинаров-практикумов, приобрести навыки плетения из корня и шерстяной нити, научиться основам мезенской росписи, познакомиться с особенностями северного фольклора, узнать секреты заготовки и рецепты приготовления лекарств на основе лечебных растений Кольского полуострова.

Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через импровизированные нарты, женскому саамскому футболу).